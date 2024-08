Na despedida de Marta em Olimpíadas, a seleção brasileira feminina surpreendeu ao chegar à final e levar a prata - AFP

Publicado 16/08/2024 14:08

8º lugar após um ano.

A seleção brasileira feminina subiu uma posição no ranking da Fifa. A surpreendente conquista da medalha de prata na Olimpíada de Paris garantiu o retorno aoapós um ano.

Campeões olímpicos, os Estados Unidos foram quem mais subiu dentro do Top-10 e reassumiram a liderança do ranking da Fifa. Antes dos Jogos, a equipe americana estava em terceiro lugar.



Já duas eliminadas pela seleção brasileira foram as que mais perderam. A Espanha, que era a líder, foi ultrapassada por Estados Unidos e Inglaterra após o decepcionante quarto lugar em Paris.



E a França foi o país com a maior queda. A eliminação nas quartas de final rendeu a perda de oito posições. Do segundo lugar, as francesas foram para o 10º.





O novo top-10 do ranking da Fifa do futebol feminino



1 - Estados Unidos - 2076.9 pontos

2 - Inglaterra - 2023.4

3 - Espanha - 2021.0

4 - Alemanha - 2014.1

5 - Suécia - 1986.8

6 - Canadá - 1982.2

7 - Japão - 1974.3

8 - Brasil - 1970.3

9 - Coreia do Norte - 1944.2

10 - França - 1938.4