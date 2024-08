Marlon pode voltar ao futebol brasileiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/08/2024 10:00

Rio - O zagueiro Marlon, de 28 anos, que defendeu o Fluminense na temporada de 2023 e até o meio deste ano, deseja atuar no futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", o defensor recebeu consultas de Vasco e Botafogo, além do Internacional, e também do Real Alavés, da Espanha.

"Infelizmente, a negociação com o clube dos Emirados Árabes não aconteceu no último momento. Voltei para o Brasil, estou treinando forte e estou pronto", disse.



Marlon chegou a se anunciado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes, porém, acabou reprovado nos exames médicos por conta de uma lesão. O defensor rescindiu com o Shakhtar Donetsk, após a Fifa estender o direito dos jogadores e treinadores estrangeiros de suspender unilateralmente seus contratos com clubes da Ucrânia e Rússia por conta da guerra entre os países.



Marlon fez parte do elenco do Fluminense nos títulos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, mas alterou altos e baixos. O Tricolor fez uma proposta de renovação contratual, com redução de salário, mas o defensor acabou não topando.