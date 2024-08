Momento em que o jogador Sebastián Muñoz faz xixi enquanto partida estava parada - Reprodução de vídeo

Publicado 19/08/2024 11:05

Enquanto um adversário é atendido pelos médicos dentro do gol, Sebastián Muñoz, do Atlético Awajún, aproveita que está na linha do escanteio, para se virar para trás e fazer xixi fora do campo. Só não esperava que jogadores do Cantorcillo o flagrassem no ato e avisassem o juiz, que expulsou-o na hora.

En efecto, es Copa Perú pic.twitter.com/ngM6huTIVJ — Paralytics Perú (@perulytics) August 18, 2024

A cena incomum aconteceu na Copa do Peru, que é a terceira divisão do país. Sebastián Muñoz iria cobrar o escanteio aos 25 minutos do segundo tempo e aproveitou a parada para se aliviar.

Ele ainda tentou argumentar com o juiz de que havia urinado do lado de fora do campo, mas não conseguiu mudar a decisão. A partida estava 0 a 0 naquele momento e o Atlético Awajún conseguiu segurar o empate fora de casa, mesmo com um a menos.