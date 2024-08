Mikayla Demaiter, de 24 anos, faz sucesso no OnlyFans - Reprodução / Twitter

Publicado 19/08/2024 09:00

Rio - A ex-goleira de hóquei sobre a grama, Mikayla Demaiter, de 24 anos, publicou um novo ensaio sensual. Com um biquíni amarelo, a canadense fez a alegria dos fã e ainda mandou uma mensagem para seus seguidores: "Vestindo a cor da felicidade já que espalhei tanta alegria", publicou.

"Linda, de tirar o fôlego, como sempre", "Você deve ser uma deusa da alegria", "Cada vez que vejo a cor amarela, meu humor melhora", "Agitando aquela vibração de felicidade", foram alguns dos comentários.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.