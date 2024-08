Duelo entre Boca e Cruzeiro em Buenos Aires - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 19/08/2024 08:00

Rio - Um torcedor do Boca Juniors, que imitou um macaco em direção aos torcedores do Cruzeiro, na última quinta-feira, na Bombonera, em Buenos Aires, foi preso. O ato aconteceu na partida entre os clubes pelas oitavas de final da Sul-Americana. As informações são do jornal argentino "Olé".

Como de praxe, torcedor argentino do Boca Jrs fazendo gesto racista para a torcida do @Cruzeiro. E claro que a @CONMEBOL ficará calada! pic.twitter.com/9zSbM4FrUP — @CRUZOEIRO (@cruzoeiro) August 16, 2024

Além dele, quatro brasileiros, que rasgaram dinheiro à frente dos argentinos, foram presos ao serem identificados. De acordo com a lei local, eles infringiram o artigo 116 do Código Contravencional da Cidade de Buenos Aires.

Na última sexta-feira, o Cruzeiro havia se manifestado por conta do ocorrido e pediu um basta em relação aos casos de racismo que têm acontecido em partidas envolvendo clubes da América do Sul na Libertadores e na Sul-Americana. O Boca respondeu no dia seguinte, lamentando o comportamento de "espectadores dos dois lados" e afirmando que se mobilizaria para identificar torcedores e tomar medidas.



"O Cruzeiro condena os gestos e termos racistas de torcedores do Boca Juniors proferidos aos torcedores cruzeirenses, durante o jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Precisamos dar um basta a este movimento criminoso com ações efetivas dentro e fora dos estádios. Racismo é crime e uma luta de todos", disse a nota da Raposa.



No jogo em Buenos Aires, o Boca Juniors venceu por 1 a 0 o Cruzeiro na primeira partida das oitavas. O segundo confronto será, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O clube de Belo Horizonte precisará vencer por dois gols de diferença para avançar para as quartas da Sul-Americana.