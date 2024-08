Torcida do Fluminense presente no jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em 2023 - Marcelo Gonçalves/Agência O Dia

Rio - Fluminense e Atlético-MG podem se enfrentar mais uma vez longe de suas casas. Após o confronto no primeiro turno ser realizado no Espírito Santo, com mando dos tricolores, o Galo avalia mudar o estádio da partida válida pela 24ª rodada por conta das condições do gramado da Arena MRV.

Entretanto, o Atlético-MG não deve precisar deixar Minas Gerais para mandar o jogo, diferentemente do Fluminense, que ficou sem o Maracanã e precisou jogar fora do Rio de Janeiro. O Galo estuda a chance de enfrentar os tricolores no Mineirão ou Arena Independência.

O Comitê de Futebol da SAF do Atlético-MG vai tomar uma decisão nos próximos dias, segundo informações da Radio Itatiaia. Após o empate com o Cuiabá, os jogadores do Galo criticaram as condições do gramado da Arena MRV. Um dos principais nomes da equipe, Paulinho sugeriu Independência ou Mineirão.