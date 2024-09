Jermaine Jenas foi demitido da BBC após caso ser revelado por funcionária da própria emissora de TV - Reprodução de vídeo

Jermaine Jenas foi demitido da BBC após caso ser revelado por funcionária da própria emissora de TVReprodução de vídeo

Publicado 08/09/2024 06:00

Ex-jogador do Tottenham e da seleção inglesa, Jermaine Jenas, de 41 anos, está no centro do mais novo escândalo sexual envolvendo um esportista. Ele foi demitido da TV britânica BBC no mês passado por enviar foto de seu pênis a uma mulher durante a cobertura da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O motivo, no entanto, só foi descoberto neste fim de semana.

O comentarista de futebol foi demitido por comportamento inapropriado e teve o contrato de 190 mil libras esterlinas anuais (aproximadamente R$ 1,4 milhão) encerrado abruptamente - ele era apresentador dos programas 'The One Show' e 'Match of the Day'.

De acordo com informações do jornal britânico 'Daily Mail', Jenas importunou a mulher, que trabalhava para uma empresa de eventos em Doha, organizando festas de luxo, lhe pedindo fotos de biquíni antes de enviá-la um foto não solicitada de seu pênis.

"Era meu trabalho promover os eventos e nós recebíamos uma comissão para cada cliente, então eu contei a eles [os comentaristas da BBC Gary Lineker, Rio Ferdinand, Micah Richards, Ashley Williams e o próprio Jenas] sobre as festas e dei meu número para que eu pudesse reservar uma mesa para eles. Jermaine apareceu na noite seguinte para o jantar, então ficou para a festa. Ele começou a me enviar mensagens naquela noite", disse a mulher ao 'Daily Mail'.

A mulher disse que Jenas começou a lher enviar mensagens. "Desde que te vi, isso está na minha mente, só isso. Eu só gosto da provocação", dizia uma mensagem. "Não estou feliz... Você está arrasando com aquele biquíni que eu queria ver", era o teor de outra.

Depois de muitas trocas de mensagens, sempre com a mulher recusando os pedidos, o ex-jogador, que é casado é tem quatro filhos, perguntou se ela gostaria de ver 'meu garoto'. Em seguida lhe mandou uma foto segurando as partes íntimas.

"Fiquei chocada, me senti violada. O tempo todo eu respondi às mensagens dele porque eu sentia que tinha que fazer isso, era meu trabalho trazer clientes, mas sempre mantendo distância e eu disse que não enviaria as fotos que ele queria. Além disso, estávamos no Catar, onde sexo fora do casamento é ilegal. O que ele queria poderia nos levar para a cadeia por sete anos. Mas ele continuou insistindo. Eu pensei, você é sem vergonha. E eu disse a ele vamos conversar sobre isso. Ele não conseguiu se controlar e me enviou uma foto do seu pênis", revelou a mulher.