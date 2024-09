Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 17/09/2024 13:05

Estados Unidos - Morreu nesta terça-feira (17), aos 92 anos, o norte-americano Otis Davis, lenda do atletismo e ouro nos 400m e no revezamento 4x400m na Olimpíada de Roma, em 1960. A morte do bicampeão olímpico, que não teve causa divulgada, foi confirmada pela World Athletics e pela Universidade de Oregon, onde ele iniciou sua carreira.



LEIA TAMBÉM: Polícia prende homem por perseguir jogadora do basquete universitário dos EUA

o primeiro homem a correr os 400m abaixo da marca de 45 segundos, cravando o tempo de 44.9s nos Jogos de Roma. Na mesma edição, liderou a equipe do revezamento 4x400m dos Estados Unidos na conquista do ouro, com direito a novo recorde de 3min02s2. Otis Davis foi bicampeão olímpico Reprodução/Internet

Otis Davis marcou seu nome na história do atletismo, sendo, cravando o tempo de 44.9s nos Jogos de Roma. Na mesma edição, liderou a equipe do revezamento 4x400m dos Estados Unidos na conquista do ouro, com direito a novo recorde de 3min02s2.

Apesar do sucesso, a carreira de Otis Davis teve início tarde. O velocista só iniciou sua trajetória nas pistas aos 26 anos, após servir na Força Aérea dos EUA durante a Guerra da Coreia. Na Universidade de Oregon, se destacou tanto no atletismo quanto no basquete, mas optou por focar no primeiro.



VEJA MAIS: Jogador de 15 anos morre após chute na cabeça em briga durante partida

Davis decidiu se aposentar no ano seguinte à conquista de seus dois ouros olímpicos, passando a trabalhar como professor, mentor e treinador. Nos Jogos de Atlanta, em 1996, chegou a carregar a tocha olímpica.