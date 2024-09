Alexander-Arnold em campo pelo Liverpool - NIGEL RODDIS / AFP

Alexander-Arnold em campo pelo LiverpoolNIGEL RODDIS / AFP

Publicado 20/09/2024 13:32

Rio - O lateral-direito do Liverpool e da seleção inglesa, Trent Alexander-Arnold, de 25 anos, pode ser o novo dono do Nantes. De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o atleta ofereceu 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões, na cotação atual), por meio de uma empresa de investimentos de Londres, administrada pelo seu pai.

A proposta seria de 80 milhões de euros (R$ 484 milhões) adiantados, com mais 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) no futuro, além de potenciais 40 milhões (R$ 242 milhões) em bônus. Atualmente, o Nantes, equipe da Série A da França, é administrado pelo empresário francês Waldemar Kita.



O agente estaria cansado das dificuldades esportivas e financeiras enfrentadas pelo clube. Por conta disso, o empresário teria interesse de vender o clube. De acordo com a publicação, Alexander-Arnold já se encontrou com Kita por videoconferência há alguns meses. Porém, nos últimos dias, os dois se encontraram em Genebra, na Suíça.



Uma terceira reunião teria ocorrido em Londres, na última quinta. Antes de depositarem todas as suas fichas no Nantes, o lateral do Liverpool tentou adquirir o Saint-Étienne e o Le Havre, ambos também da França. O investimento da família Trent Alexander-Arnold não é novidade. Hoje, o jogador de 25 anos é acionista minoritário da equipe de Fórmula 1 francesa, Alpine F1 Team.

Recentemente, o atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, que defende o Real Madrid, comprou o Caen, clube da Segundona da França. A operação foi realizada pelo Coalition Capital, fundo de investimento administrado pela família do craque. O investimento teria sido de 15 milhões de euros (R$ 91 milhões).