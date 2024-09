The Best da Fifa premiava melhor jogador e melhor jogadora do mundo - Divulgação / Fifa

The Best da Fifa premiava melhor jogador e melhor jogadora do mundoDivulgação / Fifa

Publicado 20/09/2024 17:57

A Fifa decidiu alterar o nome da premiação dos melhores jogadores, técnicos e gols de cada temporada. Já em 2024, o evento deixa de se chamar "The Best" e passa a ser chamado de "Fifa Awards". Outras mudanças, como novas categorias e sistema de premiação, ainda serão definidas.

Até o último ano, a entidade máxima do futebol premiava, nas categorias feminina e masculina, melhor jogador, melhor técnico e melhor goleiro, em um painel composto pelo capitão e o técnico de todas as 211 seleções nacionais reconhecidas por ela, além de dois jornalistas de cada país.

Outros prêmios mistos, como Fair Play, melhor ato de torcida e o Puskas, dado ao gol mais bonito anotado na temporada, também eram distribuídos pela Fifa. Em 2023, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em eleição que levantou polêmica.

O Fifa "The Best" premia o melhor jogador do mundo desde 1991 e a melhor jogadora desde 2001. O Fifa The Best, em seu atual formato, foi criado em 2016, com um conselho definindo 10 finalistas e cada grupo de votação, listados acima, tem peso de 25% na pontuação final.