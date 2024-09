Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexual - Divulgação / Valencia

Publicado 20/09/2024 17:30 | Atualizado 20/09/2024 17:37

Rio - A Justiça Espanhola tem apontado inconsistências nos depoimentos de Rafa Mir, de 27 anos, atacante do Valencia, acusado de agressão sexual contra uma mulher, de 21 anos. De acordo com informações do jornal espanhol "Levante-EMV", houve contradições e dificuldades por parte do atleta para explicar as lesões corporais sofridas pela jovem que o acusa.

O crime teria ocorrido no último dia 2, com envolvimento de mais uma mulher e de um amigo do atacante. Em depoimento, as duas supostas vítimas afirmaram que Rafa Mir entrou em contato para persuadi-las a não fazerem a denúncia. O atacante afirma que houve relação sexual consentida.



A mulher, que teria sido agredida pelo atacante, afirma que o Mir a trancou em um banheiro e introduziu "os dedos na sua vagina", sem autorização. Posteriormente, ela afirma que conseguiu deixar o local com a ajuda da outra mulher presente.



O amigo de Rafa Mir nega ter tido relação consensual ou não consensual com qualquer uma das mulheres. Os dois ficaram dois dias detidos e foram liberados em Valencia. O clube espanhol multou o jogador e o afastou por algumas semanas.