Ednaldo Rodrigues (à esquerda), presidente da CBF, e Rubens Lopes, da Ferj - Divulgação/CBF

Publicado 21/09/2024 17:23

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, entregou na última sexta-feira (20) a renovação do Certificado de Clube Formado (CCF) de sete equipes do Rio de Janeiro. Rubens Lopes, mandatário da Ferj, recebeu os documentos em cerimônia realizada na sede da entidade máxima do futebol brasileiro.



Botafogo, Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Resende, Vasco e Volta Redonda foram contemplados. O certificado tem validade até o fim de 2025.

"É um prazer entregar ao presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro e também vice-presidente da CBF, Rubens Lopes, nosso companheiro Rubinho, os certificados dos clubes formadores do Rio", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O CCF tem o objetivo de comprovar que as equipes estão em dia com os requisitos legais para a formação técnica e social de atletas no Brasil. O documento tem natureza exclusivamente desportiva e sua finalidade é intitular o clube a pleitear a indenização por formação estabelecida na Lei Pelé.

"Isso é uma garantia de investimento que os clubes têm em relação aos seus atletas. Nós trabalhamos para que isso possa ser cada vez ampliado, cada vez tenha o maior número de clubes formadores possíveis. Vou entregar aos clubes com todo prazer", destacou Rubens Lopes.