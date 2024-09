Manchester United ficou no 0 a 0 com o Crystal Palace pela Premier League - Ian Kington / AFP

Manchester United ficou no 0 a 0 com o Crystal Palace pela Premier LeagueIan Kington / AFP

Publicado 21/09/2024 16:45

O Manchester United segue lamentando a irregularidade no começo da temporada. Neste sábado (21), o time comandado pelo técnico Erik ten Hag foi até o sul de Londres e não saiu do empate em 0 a 0 com o Crystal Palace pela quinta rodada da Premier League.

O empate fora de casa levou a equipe de Casemiro e Antony, que não saíram do banco de reservas, aos sete pontos na competição e ocupando a modesta 11ª posição. O Crystal Palace, que ainda não venceu em cinco rodadas, é o 16º colocado com três somados.

Com extrema superioridade técnica por conta da disparidade dos elencos, os Red Devils foram superiores no primeiro tempo, pressionaram no campo de criaram boas chances para abrir o placar em finalizações de Garnacho, De Ligt e Lisandro Martínez. Em duas oportunidades, o time parou na trave do Palace.



No segundo tempo, o Manchester United abaixou o ritmo, mas ainda assim conseguiu assustar. De Ligt também acertou a trave, aos 22 minutos, no momento em que o ataque do Crystal Palace ameaçava a meta de Onana, que trabalhou bem na segunda etapa e evitou o pior no Selhurst Park.

Outros resultados



Nos demais jogos deste sábado, o Aston Villa derrotou o lanterna Wolverhampton por 3 a 1, em casa, e encostou no Liverpool e no Manchester City, com 12 pontos. Já o Newcastle perdeu pelo mesmo placar para o Fulham, fora de casa, e desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada do Inglês. O Tottenham se recuperou na competição com uma vitória por 3 a 1, de virada, sobre o Brentford. Leicester e Everton empataram por 1 a 1, assim como Southampton e Ipswich.



Neste domingo, o Manchester City recebe o Arsenal, às 12h30 (horário de Brasília), e poderá retomar a liderança, assim como a equipe londrina terá a chance de assumir a ponta em caso de vitória.