Estádio Atanasio Girardot, na ColômbiaDivulgação / Conmebol

Medellín - Cerca de vinte torcedores e um policial ficaram feridos em um confronto com facas no estádio de Medellín na noite da última quinta-feira (26), o que forçou a suspensão de uma partida do Campeonato Colombiano. As informações são da Prefeitura da cidade.



No início do segundo tempo do jogo entre Atlético Nacional e Junior de Barranquilla, dois dos clubes mais populares do país, uma briga começou em uma das arquibancadas do Estádio Atanasio Girardot ocupada por "bravas bravas". Na sequência, o confronto foi interrompido.



"No momento há um policial e 20 torcedores feridos, alguns dos quais tiveram que ser levados a centros médicos”, escreveu o secretário de Segurança de Medellín, Manuel Villa, nas redes sociais.



O prefeito, Federico Gutiérrez, chamou os torcedores de "criminosos" nesta sexta (27). "Um evento esportivo que termina numa batalha entre aqueles que se dizem torcedores mostra-nos que ainda nos falta muita cultura para viver o futebol em paz", afirmou.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram alguns torcedores dos dois times brigando com facas e pedaços de paus nas mãos.