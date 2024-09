Leandro Lino comemora gol marcado sobre Marrocos - Divulgação / Fifa

Leandro Lino comemora gol marcado sobre MarrocosDivulgação / Fifa

Publicado 29/09/2024 11:58 | Atualizado 29/09/2024 12:02

Maior vencedor da Copa do Mundo de futsal, com cinco títulos, o Brasil deu mais um passo em busca do hexa ao derrotar o Marrocos por 3 a 1, neste domingo (29) no Uzbequistão. Os gols foram de Marcel, Leandro Lino e Diego. Boumezou descontou para os marroquinos.

Agora, a Seleção enfrentará Ucrânia ou Venezuela, que duelam às 12h (de Brasília). A comissão técnica trabalha para contar com o retorno de Pito, eleito melhor jogador do mundo, que foi desfalque devido a uma ruptura parcial de fibras musculares na coxa direita

O jogo

A previsão de que a seleção brasileira teria pela frente o seu primeiro grande desafio na Copa do Mundo de futsal se concretizou. A partida começou tensa, com o Marrocos tendo mais posse de bola e rondando a área do Brasil com frequência. No entanto, ambas as equipes procuraram encurtar os espaços.



No melhor momento dos marroquinos, a Seleção abriu o placar. Aos 11, após jogada ensaiada de escanteio, Marcel, artilheiro da Copa, acertou um bonito chute de primeira para fazer 1 a 0. Foi o décimo dele na competição.



O gol deixou a seleção brasileira mais leve e tirou o Marrocos da "zona de conforto". Aos 13, Diego cobrou falta venenosa e só não marcou porque a defesa tirou em cima da linha. O Marrocos chegou a pressionar novamente, mas o goleiro Willian impediu o empate. Aos 17, a seleção brasileira fez o segundo. Após linda troca de passes, Leandro Lino driblou o marcador e soltou o pé para fazer 2 a 0.



Na segunda etapa, os brasileiros voltaram mais leves. Aos três minutos, perdeu boa chance com Marcel, que entrou cara a cara e bateu por cima. Pouco depois, Diego recebeu de costas, virou o corpo e fez um golaço.



Marrocos, então, passou a atuar com goleiro-linha. O time africano voltou a ficar com a bola e obrigou o Brasil a recuar. Aos 14, El Mesrar cabeceou no contrapé do goleiro Willian e viu a bola passar rente à trave. Na base da pressão, conseguiram diminuir a cinco minutos do fim com o goleiro-linha Boumezou. Ele chutou com força para superar Willian.

O jogo se transformou em ataque contra defesa, mas a Seleção conseguiu sustentar a viagem e carimbou a classificação para a semifinal.