Novo jato de Michael Jordan acomoda até 19 passageiros e quatro tripulantes - AFP / Reprodução/TikTok

Novo jato de Michael Jordan acomoda até 19 passageiros e quatro tripulantesAFP / Reprodução/TikTok

Publicado 09/10/2024 16:55

Rio - Depois de vender sua mansão, que ficou 'encalhada por 12 anos , Michael Jordan se deu um novo presentinho: um jato particular avaliado em US$ 70 milhões (R$ 390 milhões). Além do valor astronômico da aeronave, o ex-jogador de basquete ainda desembolsou US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) em uma pintura personalizada.

fotogaleria

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o jato escolhido pelo seis vezes campeão da NBA se trata de um Gulfstream 650ER, que detém o recorde de "voo mais rápido e de maior distância na história da aviação executiva", de acordo com o site da marca.

O ex-jogador escolheu uma pintura preta e prata, com padrão de estampa de elefante, para decorar o jato particular. Na cauda da aeronave, ele decidiu homenagear sua coleção de tênis com o icônico logotipo Jumpman, presentes nos 'Air Jordan'.

O número da cauda também não foi escolhido aleatoriamente: N236MJ, onde o 23 representa o número de sua camisa, o seis é a quantidade de vezes que ele foi campeão pela NBA e suas siglas MJ.

Por dentro, o novo jato de Jordan pode acomodar até 19 passageiros e quatro tripulantes. O avião é equipado com assentos reclináveis de couro bege situados em cada janela, além de um espaço separado para refeições e um bar totalmente abastecido e decorado com LEDs. O ex-jogador ainda tem um quarto privativo e luxuoso à disposição.