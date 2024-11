Comemoração de Raphinha na vitória do Barcelona sobre o Espanyol - Josep Lago / AFP

Publicado 03/11/2024 15:09

Espanha - A boa fase de Raphinha e do Barcelona na temporada segue a todo o valor. Neste domingo (3), o brasileiro balançou as redes na vitória sobre o Espanyol por 3 a 1, pela 12ª rodada de LaLiga, no Estádio Olímpico Lluís Companys. Dani Olmo fez os outros dois gols do Barça na partida, e Puado descontou para os visitantes.

Agora, o meia-atacante soma 11 gols e sete assistências em 15 partidas com a camisa do Barcelona na temporada 2024/25. Além disso, na última data Fifa, Raphinha marcou duas vezes na vitória da Seleção por 4 a 0 sobre o Peru.

Tabela e agenda

Com o resultado deste domingo, o Barça chegou aos 33 pontos e segue na liderança isolada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid é o segundo colocado, com 24, mas não jogou na rodada por causa da tragédia das enchentes em Valência

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Estrela Vermelha no Stadion Rajko Mitci, em Belgrado, na Sérvia. A partida é válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões.