Lance do jogo entre Manchester United e Chelsea - Paul Ellis / AFP

Lance do jogo entre Manchester United e ChelseaPaul Ellis / AFP

Publicado 03/11/2024 15:57

Inglaterra - Manchester United e Chelsea empataram por 1 a 1 em Old Trafford, neste domingo (3), pela décima rodada do Campeonato Inglês. Bruno Fernandes abriu o placar para o time da casa, mas os Blues não sentiram o gol e deixaram tudo igual no marcador logo depois com Caicedo.

Com o resultado, o United soma 12 pontos e aparece na 13ª colocação da Premier League. A equipe de Londres, por sua vez, tem 18 e subiu para a quarta colocação do campeonato.

Os gols

Aos 22 minutos do segundo tempo, o árbitro assinalou falta do goleiro Robert Sánchez em Höjlund dentro da área. Na marca dos 25, Bruno Fernandes foi para a cobrança e balançou as redes.

A festa, porém, não durou muito. Isso porque o Chelsea deixou tudo igual aos 29. Após cobrança de escanteio, a zaga do United fez o corte, mas Caicedo ficou com o rebote. O volante finalizou de primeira e mandou a bola no canto direito de Onana.

Agenda

O Manchester United volta a campo na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o PAOK, da Grécia, pela Liga Europa. Já o Chelsea tem compromisso no mesmo dia e horário contra o FC Noah, da Armênia, pela Liga Conferência.