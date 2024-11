Gabriel Bortoleto faz parte do programa de pilotos da McLaren, mas correrá pela Audi-Sauber - Divulgação

Publicado 03/11/2024 13:16

O Brasil pode voltar a ter um representante fixo no grid da Fórmula 1 depois de oito anos. Gabriel Bortoleto, de 20 anos, está próximo de ser anunciado como piloto titular da Audi-Sauber para a temporada 2025. A montadora alemã comprou a equipe suíça e, em 2026, assumirá o comando por completo da Sauber, com seu próprio nome, na categoria.



O site especializado Motorsport.com crava o acerto do brasileiro com a equipe da montadora alemã. O acerto, contudo, ainda não é oficial. A expectativa é de que o anúncio aconteça ainda durante o campeonato, na reta final, após o GP de São Paulo, neste final de semana.



Na quarta-feira, em entrevista ao Estadão, Bortoleto afirmou que não esperava nenhum anúncio ao longo do GP de São Paulo e reiterou sua concentração no título da Fórmula 2.



"Nunca desistir é o que eu mais aprendi neste ano, principalmente depois de começar a temporada como eu comecei. Caí para o 15º lugar e agora estou liderando o campeonato e é muito especial. Então, a lição é nunca desistir, manter o foco, cabeça baixa, sempre trabalhando, que as coisas vão dar certo. Estou muito confiante para o título", disse.



Bortoleto atualmente faz parte do programa de pilotos da McLaren Ele estaria no processo de se desvincular da equipe inglesa para ter o caminho livre para assinar com a Audi.



O brasileiro concorria a essa vaga com o veterano finlandês Valtteri Bottas, que fica sem assento para 2025 e é especulado como reserva da Mercedes.



O país não tem um representante fixo na categoria desde 2017, quando Felipe Massa correu pela Williams. Neste período, Pietro Fittipaldi correu duas provas pela Haas em 2020, substituindo Romain Grosjean após o francês se acidentar em uma corrida no Bahrein.