Publicado 05/11/2024 16:33 | Atualizado 05/11/2024 16:35

Rio - A excelente campanha do Nova Iguaçu no Carioca de 2024, que o levou ao vice-campeonato, foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Os deputados aprovaram o título de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro ao clube da Baixada Fluminense, em votação nesta terça-feira (5).





"O Nova Iguaçu é motivo de orgulho para toda a Baixada Fluminense. Há mais de 30 anos é agente de transformação na vida de jovens e adultos. Tornou-se uma escola de talentos e cidadãos. Essa homenagem é o reconhecimento ao excelente trabalho prestado para o esporte e, acima de tudo, para a sociedade de uma forma geral", declarou o deputado Carlinhos BNH, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Alerj.



Apesar da derrota para o Flamengo na decisão, o saldo foi positivo para o Nova Iguaçu. A campanha foi histórica: além de se classificar no segundo lugar geral para as fases decisivas, eliminou o Vasco na semifinal.

Já na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube carioca liderou o Grupo F e avançou ao mata-mata, mas foi eliminado pela Inter de Limeira nas oitavas de final, após perder por 1 a 0, em casa.

O bom desempenho e a cor do uniforme renderam o apelido de Laranja Mecânica da Baixada – referência ao time da Holanda da Copa do Mundo de 1974.