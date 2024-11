Apoio de Junior Cigano nas eleições presidenciais dos EUA não caiu bem entre seus fãs - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 17:13 | Atualizado 05/11/2024 17:15

"Decepção", "Apanhou muito na cara e na cabeça", "Deixando de seguir", "Que vergonha alheia", "Como lutador é fera, mas na escolha política deixa a desejar", foram alguns dos comentários de desaprovação contra o brasileiro, que atualmente mora com a família no estado americano da Flórida.

Aos 39 anos, Cigano foi demitido do UFC em 2021, porém, segue em ação no MMA. Sua última luta foi no dia 2 de março, quando enfrentou e derrotou o estadunidense Alan Belcher para ganhar o título dos pesos-pesados da organização Gamebred Barekncukle, famosa por promover combates sem luvas.

Ele ainda chegou a se aventurar no mundo da luta livre. No mesmo ano em que saiu do UFC, fez participações na promoção All Elite Wrestling, onde fez duas lutas, vencendo uma e saindo perdedor em outra.