Estádio 974, em Doha, no CatarDivulgação / Fifa

Publicado 05/11/2024 17:45 | Atualizado 05/11/2024 17:47

O campeão da Libertadores da América deste ano fará sua estreia na Copa Intercontinental no Estádio 974, em Doha, no Catar. A taça do torneio sul-americano ficará com Atlético-MG ou Botafogo , que duelam no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, na Argentina.

Quem ganhar enfrentará o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, pelas quartas de final da competição. Depois, o vencedor terá pela frente o Al Ahly, do Egito, dia 14, no mesmo local.

Já a decisão, diante do Real Madrid, será no Lusail Stadium, dia 18. As informações são da Rádio Itatiaia.

Além da Copa Intercontinental, o campeão da Libertadores disputará o Super Mundial de Clubes no ano que vem. Até o momento, 31 participantes estão confirmados, incluindo Flamengo Fluminense e Palmeiras.

Sobre o Estádio 974

O Estádio 974 foi construído para a Copa do Mundo de 2022 com contêineres certificados e elementos modulares em aço, refletindo a proximidade com o porto e o histórico industrial do terreno em Doha, no Catar. A arena é diferente e inovadora, com cores vibrantes.

No total, 44.089 pessoas podem assistir aos jogos nas arquibancadas.