Militão lesionou o joelho direito e deixou o campo do Santiago Bernabéu chorando - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 09/11/2024 10:45 | Atualizado 09/11/2024 15:33

Espanha - Éder Militão Rodrygo saíram lesionados ainda no primeiro tempo do duelo entre Real Madrid e Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, neste sábado (9). Os dois foram cortados da seleção brasileira, que começará a se apresentar a partir da próxima segunda-feira para a Data Fifa de novembro.

O atacante foi o primeiro a se machucar. Aos 19 minutos, ele sentiu a coxa esquerda e não conseguiu continuar no jogo. Ao deixar o gramado, foi possível o ver chorando no banco de reservas. Era o segundo jogo de Rodrygo após retornar de uma lesão muscular sofrida no final de outubro . O Real Madrid não deu detalhes sobre a lesão do atacante.

Chega a ser triste, vamos perder o Rodrygo por mais alguns jogos na temporada. Rodrygo saiu muito abalado de campo, chegou a chorar.



Agora é aguardar a recuperação, e voltar com calma. pic.twitter.com/IEwjWK7NGY — RODRYGO MIL GRAU (@rodrygomilgrauu) November 9, 2024

A contusão do zagueiro, por sua vez, foi mais mais séria. Dez minutos depois de seu companheiro de clube e Seleção, em um lançamento na área do adversário, o camisa 3 travou o joelho direito na corrida e caiu no gramado gritando bastante. Segundo o Real Madrid, Militão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e será submetido à cirurgia, perdendo o restante da temporada.

Militão's injury looks serious by judging his reaction pls god don't be another ACL pic.twitter.com/6KnuTkWRHd — Dr Yash  (@YashRMFC) November 9, 2024

Na última temporada, inclusive, Militão ficou quase um ano longe dos gramados por causa de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo.