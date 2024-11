Evanilson tem quatro gols pelo Bournemouth no Campeonato Inglês - Divulgação / Premier League

Publicado 09/11/2024 14:40 | Atualizado 09/11/2024 14:46

Rio - Evanílson brilhou mais uma vez no Campeonato Inglês. O atacante brasileiro marcou pelo terceiro jogo consecutivo, mas dessa vez não evitou a derrota do Bournemouth para o Brentford por 3 a 2, neste sábado (9), fora de casa, pela 11ª rodada.

Maior contratação da história do Bournemouth, Evanílson já havia marcado no empate contra o Aston Villa e na histórica vitória sobre o Manchester City. O camisa 9 abriu o placar contra o Brentford, aos 17 minutos, após receber na área e driblar o goleiro.

Evanilson is crazy. See how he rounded the keeper effortlessly https://t.co/kIYuo2oanW — Dan (@001Oxygen) November 9, 2024

Apesar do gol do brasileiro, o Bournemouth não conseguiu defender a vantagem. O Brentford empatou aos 27, com Wissa. Na etapa final, novamente os visitantes ficaram na frente, dessa vez com Kluivert, aos quatro minutos. Porém, Damsgaard empatou no minuto seguinte e Wissa virou aos 13.

Evanílson soma quatro gols em 10 jogos pelo Bournemouth no Campeonato Inglês. O clube ocupa o 11º lugar com 15 pontos, à frente de equipes como Newcastle, Manchester United e West Ham. O próximo compromisso será contra o Brighton, do brasileiro João Pedro, no dia 23, às 12h (de Brasília), em casa.