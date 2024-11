Botafogo ficou no empate com o Cuiabá - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/11/2024 16:25 | Atualizado 10/11/2024 16:48

Rio - O Botafogo perdeu dois pontos importantes na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Contra o Cuiabá, penúltimo colocado e virtualmente rebaixado para Série B, o clube carioca só ficou no empate, a situação dividiu a opinião dos torcedores sobre o futuro campeão da edição de 2024 do principal torneio de clubes do país.

Esperança é ganhar a libertadores!

Pq seja por calendário,por jogar com time misto ou por amarelar.....o brasileiro não leva. — Rafael Antunes (@RafaelA77957641) November 10, 2024

Independente disso o Botafogo continua na frente no brasileiro com 4 pontos e na final da Libertadores. O Palmeiras já faz tempo que está só no brasileiro e não passou a gente. Se na sua opinião o Arthur Jorge está errado, imagina o Abel Ferreira do Palmeiras. — Daniel Martins(@danielrj21) November 10, 2024 Mas Botafogo deixo ponto contra Cuiabá e Criciúma....esses obstáculos são normais pra todo time...faz parte do campeonato brasileiro e é isso que nos deixa apaixonados pelo futebol — Luis Henrique (@LuisHen69303625) November 10, 2024 Se o botafogo pegar um time como pegou o Cuiabá que marcou certinho sem da espaço pra os jogadores eles não ganha esse brasileiro não!!!!! — o psiu...... (@rafasil91662122) November 10, 2024

Alguns torcedores acreditam que é apenas uma oscilação normal e que o Botafogo, com quatro pontos de vantagem para o Palmeiras, irá conseguir se manter à frente até o fim do torneio. Faltam seis jogos para o término da Série A.

Outros acreditam que o clube carioca pode sofrer uma oscilação na reta final do torneio e a exemplo do que ocorreu em 2023, deixar o título escapar. O Palmeiras, atual bicampeão da Série A, é o maior concorrente alvinegro pela conquista.

Apesar do tropeço, o Botafogo segue sendo o grande favorito e de acordo com o portal "Infobola", tem 75% de chances matemáticas de títulos. O Palmeiras vem logo atrás com 18%. Fortaleza, Flamengo e Internacional também alimentam possibilidades menores.