Janela do ônibus do Corinthians ficou quebrada após apedrejamento no Barradão - Divulgação/Corinthians

Publicado 09/11/2024 16:34 | Atualizado 09/11/2024 16:35

Salvador - O ônibus do Corinthians foi apedrejado ao chegar para o jogo contra o Vitória, na tarde deste sábado (9), no Barradão, em Salvador., pela 33ª rodada do Brasileirão. O ataque foi feito por membros de torcidas organizadas do clube baiano.

Em suas redes sociais, o Corinthians mostrou imagens de como ficou o veículo. As janelas ficaram quebradas, mas felizmente ninguém se feriu, segundo o time paulista.

— Corinthians (@Corinthians) November 9, 2024

"Um dos ônibus que levava a delegação do Corinthians para a partida diante do Vitória, no Barradão, foi atingindo por uma pedra atirada pela torcida adversária, na chegada ao estádio. O vidro foi quebrado, por sorte, ninguém ficou ferido", informou o Corinthians.

Corinthians e Vitória entraram em campo às 16h30 (de Brasília). Os dois times estão empatados no Brasileirão com 38 pontos e são adversários diretos na luta contra o rebaixamento.