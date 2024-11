Gabriel Martinelli é o segundo brasileiro com mais participações em gols nas cinco principais ligas da Europa nos últimos três anos - AFP

Gabriel Martinelli é o segundo brasileiro com mais participações em gols nas cinco principais ligas da Europa nos últimos três anosAFP

Publicado 11/11/2024 13:00

Nos últimos três anos, Gabriel Martinelli é o segundo brasileiro com mais gols marcados nas cinco principais ligas da Europa (Alemanha, Espanha, França Inglaterra e Itália). O jogador do Arsenal marcou 24 gols e fica atrás somente de Vini Jr, do Real Madrid, com 33. Rodrygo (22), também do Real Madrid, Raphinha (20), do Barcelona, e Matheus Cunha (19), do Wolverhampton, completam a lista.

Brasileiros com mais gols nos últimos três anos na Europa:

33 - Vinícius Júnior

24 - Gabriel Martinelli

22 - Rodrygo

20 - Raphinha

19 - Matheus Cunha

Mesmo à frente de nomes como Rodrygo e Raphinha, que são constantemente convocados, Martinelli tem sido preterido. Desde a chegada de Dorival Júnior, ele ficou de fora de duas convocações: para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, por conta de uma lesão no pé, e da janela de setembro nas Eliminatórias. O atacante teria ficado de fora novamente, mas foi chamado para substituir Rodrygo.

Na primeira vez que foi convocado, Martinelli foi titular na vitória sobre o México, em amistoso, onde atuou por 61 minutos. Desde então, foi utilizado em quatro partidas e soma apenas 22 minutos. O atacante foi convocado em outubro, mas atuou somente em cinco minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, fora de casa, pelas Eliminatórias.

Martinelli pela Seleção com Dorival:

23/03 - Inglaterra (amistoso): ausente por lesão no pé

26/03 - Espanha (amistoso): ausente por lesão no pé

09/06 - México (amistoso): 61 minutos (fez 1 gol)

13/06 - Estados Unidos (amistoso): 7 minutos

25/06 - Costa Rica (Copa América): 7 minutos

29/06 - Paraguai (Copa América): suplente não utilizado

03/07 - Colômbia (Copa América): suplente não utilizado

07/07 - Uruguai (Copa América): 3 minutos

07/09 - Equador (Eliminatórias): não esteve no plantel

11/09 - Paraguai (Eliminatórias): não esteve no plantel

11/10 - Chile (Eliminatórias): 5 minutos

16/10 - Peru (Eliminatórias): suplente não utilizado