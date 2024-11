Dorival Júnior pode terminar 2024 com a seleção brasileira em boa situação nas Eliminatórias - Nelson Almeida / AFP

Publicado 11/11/2024 12:07

Após um início difícil, a seleção brasileira desencantou nas Eliminatórias da Copa do Mundo , na última Data Fifa, com duas vitórias em dois jogos. O bom momento, contudo, não pode gerar expectativas muito altas, na avaliação de Dorival Júnior . Ciente das dificuldades do time, o treinador pediu cautela para a próxima partida, contra a Venezuela,"A Venezuela está invicta dentro do seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil, porém, acredito que estejamos ainda melhor preparados do que nas partidas anteriores", declarou Dorival, nesta segunda-feira (11).