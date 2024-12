Bitello é o camisa 10 do Dínamo Moscou, da Rússia - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 13/12/2024 16:12 | Atualizado 13/12/2024 16:12

O Cascavel, mais uma vez, usou as redes sociais para cobrar uma dívida do Grêmio referente à venda do meio-campista Bitello. O clube paranaense publicou um vídeo inusitado nesta sexta-feira (13) e viralizou entre os amantes do futebol brasileiro.

Antes, o Cascavel já havia postado uma nota oficial para tratar do tema, na quarta (11). A cobrança é de R$ 4 milhões, mais juros e multa, no que chama de "segunda parcela" da venda do atleta ao Dínamo Moscou, da Rússia, em setembro do ano passado.

Os russos já pagaram os 10 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões de reais) ao Grêmio, mas os paranaenses ainda não receberam todo o valor por ser o clube formador do meio-campista.

Retorno ao Brasil?

Na Rússia, o meia tem sido destaque: soma um gol e oito assistências em 19 jogos.