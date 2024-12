Rodrygo voltou a balançar a rede após nove jogos pelo Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 15/12/2024 13:20

Técnico do Real Madrid, Ancelotti valorizou a atuação de Rodrygo no empate em 3 a 3 com o Rayo Vallecano, no último sábado (14) . O brasileiro voltou a balançar a rede após nove jogos pelo clube espanhol e deu assistência para Bellingham marcar.