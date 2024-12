Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 16/12/2024 15:43

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, fez a alegria dos seus fãs no fim de semana. Ela publicou uma imagem vestindo uma lingerie preta, em um motel. Além da foto, a beldade mandou um recado: "Um lindo sábado para passar".

fotogaleria

"Que mulher fantástica", "Linda demais", "Meu amor", "Sempre bela", "Uma escultura de mulher", "Sexy e bonita", "Parabéns por ser incrível", escreveram seus fãs.

Sole Cardozo é garota propaganda de uma linha de motéis e de preservativos no Paraguai. A beldade é bastante conhecida no país, trabalhando em programas de TV e rádio.

Musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, que conquistou três título da Libertadores, a modelo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.