Galvão Bueno entrou na polêmica entre Neymar e RivaldoReprodução / Instagram

Galvão Bueno saiu em defesa de Rivaldo na "discussão" com Neymar . O ex-narrador da Globo garantiu que o pentacampeão mundial em 2002 tem "muito mais história" que o jogador do Al-Hilal na seleção brasileira.

"Neymar disse em entrevista a Romário que, auge por auge, jogaria no lugar de Rivaldo no penta em 2002! Calma, Neymar! Você é bom demais! Mas Rivaldo tem muito mais história que você! Duas finais de Copa, 98 e 2002! Melhor do mundo em 99, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002! E parabéns, Rivaldo, você foi muito educado na resposta!", escreveu Galvão.

Entenda a polêmica

No programa de entrevistas de Romário, que lançou seu canal no YouTube, Neymar foi questionado pelo Baixinho sobre no lugar de quem ele jogaria em cada Seleção campeã do mundo. Em 1970, respondeu Tostão. Em 94, disse que entraria no lugar de Dunga. Em 2002, teve a opção de substituir Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo, e escolheu o então camisa 10.

Rivaldo, então, tratou de responder, afirmando que "ninguém o tiraria da posição". Porém, Neymar rebateu a postagem e amenizou a situação, dizendo que era preciso fazer uma escolha e brincou que não dava para tirar Ronaldinho e Ronaldo.