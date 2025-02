João Gomes marcou na vitória do Wolverhampton sobre o Blackburn Rovers por 2 a 0, pela Copa da Inglaterra - Paul Ellis / AFP

Publicado 09/02/2025 14:01

Rio - Com gols de João Gomes e Matheus Cunha, o Wolverhampton venceu o Blackburn Rovers por 2 a 0, neste domingo (9), fora de casa, e se classificou às oitavas de final da Copa da Inglaterra. Foi a segunda vitória consecutiva dos Wolves, que se recuperaram após uma sequência de três derrotas.

Jogando fora de casa, o Wolverhampton teve mais volume desde o início da partida. O time visitante abriu o placar com João Gomes, aos 33 minutos do primeiro tempo, e ampliou aos 34, com Matheus Cunha. O camisa 10 soma 12 gols em 25 jogos na temporada 2024/25.

Com a vantagem no placar, o Wolverhampton soube administrar o resultado e o tempo. O Blackburn tentou uma pressão no segundo tempo, mas não surtiu efeito. O adversário dos Wolves na próxima fase da Copa da Inglaterra será definido em sorteio.

Após garantir a vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Wolverhampton vira a chave para o Campeonato Inglês. Na luta contra o rebaixamento, a equipe encara o líder Liverpool, no próximo domingo (16), às 11h (de Brasília), fora de casa, pela 25ª rodada.