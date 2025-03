Lucyan deixou o Flamengo - Divulgação/Instagram @lucyanjr_

Lucyan deixou o FlamengoDivulgação/Instagram @lucyanjr_

Publicado 20/03/2025 18:36 | Atualizado 20/03/2025 18:36

Salvador - Nesta quinta-feira (20), o Bahia oficializou a contratação do lateral-direito Lucyan, de 18 anos, que é cria da base do Flamengo . O jogador fez parte do time que conquistou a Libertadores sub-20 e o Intercontinental da categoria em 2024.

Veja a nota do clube de Salvador:

O Esporte Clube Bahia SAF comunica a contratação em definitivo do lateral-direito Lucyan. Com 18 anos de idade, o novo Pivete de Aço estava no Flamengo e se junta ao sub-20 do Esquadrão a partir desta quinta-feira (20).



Um dos destaques no time sub-20 do Flamengo, Lucyan conquistou a Libertadores e o Intercontinental da categoria durante a temporada 2024.

O contrato de Lucyan com o Bahia é válido até o fim de 2027. A multa rescisória do atleta para clubes de fora do país é de 100 milhões de euros (R$ 614,18 milhões).