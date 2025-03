Alisson em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/03/2025 16:59

Goleiro da seleção brasileira, Alisson celebrou o retorno à lista de convocados do técnico Dorival Júnior nesta data Fifa. Ele ficou de fora dos últimos compromissos da Amarelinha por causa de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida em outubro do ano passado

"É com muita alegria que retorno. Estar nesse ambiente como um dos mais experientes, com muitos jovens promissores, tem sido especial. O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo tem sido um desafio, mas que me traz ainda mais motivação para deixar o meu melhor aqui não só para mim, mas para o grupo e os que estão chegando", declarou o arqueiro em entrevista à 'CBF TV'.

O camisa 1 será titular no jogo contra a Colômbia, nesta quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. O Brasil, em quinto, com 18 pontos, busca a vitória para ultrapassar a seleção colombiana na tabela. Os comandados de Nestor Lorenzo somam 19, na quarta posição.

"A Colômbia tem sido uma das principais seleções da América do Sul, finalista da última Copa América, com jogadores talentosos. O Luís Díaz é extraclasse, que tem se colocado na prateleira dos top mundiais pelo que tem feito na seleção e no Liverpool nos últimos anos", disse Alisson.



"São vários que fazem a diferença para eles e nós esperamos um grande desafio, uma grande atuação e a vitória, que é o que precisamos para o nosso objetivo", complementou.

Depois de enfrentar os colombianos, a Seleção terá a Argentina pela frente, terça-feira (25), no Monumental de Núñez. A maior rival brasileira lidera a competição, com 25 pontos.