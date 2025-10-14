Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Fora de todas as listas de Carlo Ancelotti, o atacante Neymar, de 33 anos, teria uma cartada final para convencer o técnico da Seleção a receber uma oportunidade: se transferir para o futebol italiano. As informações são do jornal espanhol "AS".
LEIA MAIS: Bruno Guimarães cita 'apagão' no segundo tempo
"Um dos maiores incentivos para Neymar buscar um clube de elite competitivo é a Copa do Mundo de 2026. O atacante de 33 anos ainda tem chances de conquistar uma vaga no elenco de Carlo Ancelotti, e jogar por um time de elite europeu aumenta suas chances", disse o diário.
LEIA MAIS: Fabrício Bruno se desculpa após derrota e faz pedido
O Napoli, que chegou a avaliar o brasileiro antes de fechar com Kevin de Bruyne, e a Inter de Milão seriam as maiores possibilidade para o atacante, que tem contrato com o Santos até o fim de 2025.
LEIA MAIS: Raphinha conta que pensou em deixar o Barcelona
"Embora a Série A seja uma boa opção para um hipotético retorno ao velho continente, o fato de o atual campeão italiano e finalista e vice-campeão da última Liga dos Campeões estar batendo à porta de Neymar faz com que se considere seriamente um retorno triunfante de um dos maiores talentos deste século", concluiu o "AS".
 
 
 
 
 
 
 
 
311 / 5.000
 
Um dos maiores incentivos para Neymar buscar um clube de elite competitivo é a Copa do Mundo de 2026. O atacante de 33 anos ainda tem chances de conquistar uma vaga no elenco de Carlo Ancelotti, e jogar por um time de elite europeu aumenta suas chances.