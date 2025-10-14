Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Para voltar à Seleção, Neymar pode ir para a Inter de Milão, diz jornal espanhol
Atacante, de 33 anos, não recebeu chances com Ancelotti
Vasco terá mudanças no time titular para encarar o Fortaleza
Equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão
CEO do Botafogo revela necessidade de grande aporte para competir em 2026
Thairo Arruda contou detalhes sobre os cofres do Glorioso nesta terça (14), em General Severiano
Lucho Acosta pode desfalcar o Fluminense no duelo com o Juventude
Equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira (16), no Maracanã
Botafogo vai à CBF e pede 'arbitragem profissional' no clássico com o Flamengo
Glorioso também reclamou de 'falhas escandalosas' nos jogos contra Grêmio e Internacional
Lesionado, Lewandowski desfalcará o Barcelona no clássico com o Real Madrid
Atacante deve ficar afastado dos gramados por um período de três a seis semanas
Depois de um mês, Allan ganhará nova chance entre os titulares no Botafogo
Volante é o favorito para assumir a vaga de Newton, suspenso, no clássico com o Flamengo
