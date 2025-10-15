Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/10/2025 17:00

Rio - Apesar das falhas de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, na derrota da seleção brasileira para o Japão, na última terça-feira, o treinador Carlo Ancelotti deverá utilizar os últimos amistosos da temporada para avaliar mais jogadores que atuam no Brasil.

De acordo com informações do portal "GE", os jogos contra Senegal e Tunísia, que irão acontecer na Data Fifa de novembro, deverão contar com mais atletas que atuam no futebol brasileiro. Na última convocação, além da dupla, Ancelotti também chamou Vitinho e Paulo Henrique, laterais direitos de Botafogo e Vasco, respectivamente.

Acostumado com o futebol europeu, Ancelotti ainda quer conhecer melhor os jogadores que atuam no Brasil e acredita que eles poderão ser úteis para a seleção brasileira. O italiano ainda quer explorar mais as possibilidades, visando a convocação para a Copa de 2026.

O italiano tem contrato com a seleção brasileira até o Mundial que será disputado na América do Norte, porém, a CBF já manifestou interesse de ampliar o vínculo até a Copa do Mundo de 2030.