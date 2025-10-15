Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Próxima convocação de Ancelotti deverá ter mais jogadores do futebol brasileiro
Italiano chamou quatro atletas do país em última lista
Próxima convocação de Ancelotti deverá ter mais jogadores do futebol brasileiro
Italiano chamou quatro atletas do país em última lista
Além de João Fonseca, Rio Open tem novas estrelas confirmadas; confira
Matteo Berrettini e Gael Monfils disputarão o torneio no ano que vem
Por vaga na Copa, seleção irá pagar mais de R$ 7 milhões para cada jogador
País conquistou vaga para o torneio na última terça-feira (14)
Rossi comemora retorno de Pulgar e vê 'reforço' para Flamengo na reta final
Jogador sofreu grave lesão no Mundial de Clubes
Depois de mais de um dia de viagem, Pumita se junta a delegação do Vasco em Fortaleza
Lateral uruguaio saiu da Malásia e passou por quatro cidades antes de chegar ao Ceará
Clima tenso marca reencontro entre Bap e Leila Pereira em reunião da Conmebol
Possível mudança do local da final foi abordada no encontro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.