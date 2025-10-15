No Barcelona desde 2019, De Jong virou peça-chave no meio-campo sob o comando de Hansi FlickMarc Graupera / FC Barcelona
"Sempre sonhei em jogar no Barcelona. Quero alargar esse sonho o máximo possível. Eu me sinto muito confortável com o entorno e motivado com o bom momento que atravessa o time", declarou o jogador.
Contratado em 2019, ele está próximo de se tornar o holandês com mais jogos na história pelo Barcelona. Atualmente, soma 267 partidas disputadas - o recordista é Phillip Cocu, com 292.
De Jong viveu altos e baixos desde que chegou ao clube catalão, mas virou peça-chave no meio-campo ao lado de Pedri sob o comando de Hansi Flick, na temporada passada. Até aqui, conquistou seis títulos: duas edições da La Liga, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.
