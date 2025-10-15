No Barcelona desde 2019, De Jong virou peça-chave no meio-campo sob o comando de Hansi Flick - Marc Graupera / FC Barcelona

Publicado 15/10/2025 18:48

Espanha - O Barcelona anunciou a renovação de contrato de Frenkie de Jong nesta quarta-feira (15). O meio-campista assinou novo vínculo até meados de 2029, com multa rescisória de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,1 bilhões).

"Sempre sonhei em jogar no Barcelona. Quero alargar esse sonho o máximo possível. Eu me sinto muito confortável com o entorno e motivado com o bom momento que atravessa o time", declarou o jogador.



