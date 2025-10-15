Na cerimônia, em Paris, Ousmane Dembélé recebeu a Bola de Ouro pelas mãos de Ronaldinho Gaúcho - Franck Fife / AFP

Publicado 15/10/2025 18:00

Rio - Escolhido pela revista francesa France Football como "Bola de Ouro", o atacante Ousmane Dembélé, de 28 anos, deseja uma valorização por parte do PSG. De acordo com o canal "RMC Sports", o jogador deseja um aumento salarial significativo por conta da premiação.

A situação tem deixado o clube francês em uma saia justa já que o atacante tem contrato até junho de 2028. A diretoria parisiense, liderada por Luís Campos, tenta manter a estabilidade financeira e evitar exceções em sua política salarial.

Depois de anos apostando em grandes estrelas como Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi, o PSG chegou ao ser momento maior no futebol na temporada passada, com uma equipe coletiva comandada por Luis Enrique, que conquistou o inédito título da Liga dos Campeões.

Na temporada passada, Dembelé entrou em campo em 53 jogos, anotou 35 gols e deu 14 assistências. Esse excelente desempenho, somado as conquistas dos PSG, fizeram com que o francês fosse eleito o melhor jogador do futebol europeu pela France Football.