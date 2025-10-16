Leonardo Jardim em treino do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Minas Gerais - Depois do empate com o Atlético-MG em clássico na última quarta-feira, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, praticamente jogou a toalha em relação ao título do Brasileiro. O português enalteceu a campanha de Palmeiras e Cruzeiro.
"O nosso projeto é lutar pela classificação para a Libertadores. Se vier outra coisa, se os times bobearem… mas não vejo muitas chances de Flamengo e Palmeiras bobearem, porque estão fazendo quase recorde de pontos em um dos melhores campeonatos dos últimos anos", disse.
Em terceiro lugar na tabela, o Cruzeiro está oito pontos atrás do líder Palmeiras e cinco do vice-líder Flamengo. A Raposa ainda tem um jogo a mais que os dois principais adversários na tabela do Brasileiro.
De acordo com o matemático Tristão Garcia, os três clubes são os únicos com chances de título. O Palmeiras aparece com 65%, o Flamengo com 33% e o Cruzeiro com apenas 2%.