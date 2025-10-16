Leonardo Jardim em treino do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro
Treinador do Cruzeiro vê Flamengo e Palmeiras lutando por recorde no Brasileiro
Leonardo Jardim praticamente jogou a tolha por título
Súmula detalha 'confusão generalizada' em vitória do Vasco sobre o Fortaleza
Árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio também explicou as expulsões; confira
Volta de Pulgar reabre briga por vaga no meio do Flamengo: 'Fez muita falta'
Com mais uma opção, Filipe Luís pode variar mais os titulares do setor
Piloto australiano é acusado de abusar sexualmente de enfermeira de Schumacher
Ministério Público suíço abriu processo judicial
Ancelotti quer aprender o hino do Brasil e cantar com os jogadores
Italiano também relembrou a decisão de aceitar o cargo de técnico da seleção brasileira
Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
