Verstappen aproveita a folga para visitar o Brasil e o sogro Nelson Piquet - Gleno Rossi / Instagram

Verstappen aproveita a folga para visitar o Brasil e o sogro Nelson PiquetGleno Rossi / Instagram

Publicado 30/10/2025 15:37

São Paulo - Poucas horas após finalizar o Grande Prêmio do México, Max Verstappen chegou ao Brasil para curtir a folga de uma semana antes do GP de São Paulo. O tetracampeão, porém, fez escala em Brasília para visitar a família de sua namorada Kelly Piquet.

Leia: Red Bull Bragantino anuncia Vagner Mancini como novo técnico



Na quarta-feira, dia 29, o cantor sertanejo Gleno Rossi publicou uma foto do piloto da Red Bull curtindo uma tarde com seu sogro, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet. Na publicação, Verstappen aparece de Havaianas no pé e sorridente ao lado dos amigos.



A breve visita faz parte de uma tradição do holandês, em anos anteriores ele chegou a competir de kart em Paranoá, região administrativa localizada a cerca de 25km do Distrito Federal.



A bordo de uma aeronave avaliada em R$ 262 milhões, Max chegou ao país acompanhado de Kelly, sua enteada Penélope e a jovem Lily, primeira filha do casal nascida em maio deste ano. O piloto da RBR deve ficar na cidade natal dos Piquet até o começo da próxima semana, quando seguirá caminho para a capital paulista. Na quarta-feira, dia 29, o cantor sertanejo Gleno Rossi publicou uma foto do piloto da Red Bull curtindo uma tarde com seu sogro, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet. Na publicação, Verstappen aparece de Havaianas no pé e sorridente ao lado dos amigos.A breve visita faz parte de uma tradição do holandês, em anos anteriores ele chegou a competir de kart em Paranoá, região administrativa localizada a cerca de 25km do Distrito Federal.A bordo de uma aeronave avaliada em R$ 262 milhões, Max chegou ao país acompanhado de Kelly, sua enteada Penélope e a jovem Lily, primeira filha do casal nascida em maio deste ano. O piloto da RBR deve ficar na cidade natal dos Piquet até o começo da próxima semana, quando seguirá caminho para a capital paulista.