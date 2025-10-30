João Fonseca está dentro do Top 50 - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 30/10/2025 14:48

Rio - O tenista João Fonseca encerrou oficialmente sua temporada no circuito mundial. Com um quadro de lombalgia, o jovem de 19 anos já havia desistido da disputa do ATP 250 de Atenas, que aconteceria na próxima semana. Em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (30), Fonseca anunciou que entrará em período de férias e agradeceu o apoio dos fãs ao longo do ano.

"Encerrando a temporada muito orgulhoso com o trabalho feito. Muito grato por tudo o que aconteceu neste ano, cheio de experiências e aprendizados que levarei para os próximos passos da minha carreira", iniciou o garoto.



Obrigado à minha equipe pelo compromisso, à minha família e aos patrocinadores pelo apoio, e a todo mundo que torceu. É só o começo", complementou.

Uma das principais promessas do tênis mundial, João Fonseca encerrou a temporada de forma marcante. O carioca de 19 anos termina o ano na 28ª colocação do ranking da ATP, consolidando-se como o jogador mais jovem entre os 30 melhores do mundo e o brasileiro mais precoce a atingir tal patamar desde Gustavo Kuerten, em 2001.

Iniciando a temporada com 18 anos, o ano foi de crescimento meteórico. Fonseca começou fora do Top 100 e, com atuações consistentes, conquistou seu primeiro título ATP, no torneio de Buenos Aires (ATP 250), em fevereiro. A vitória abriu caminho para uma sequência de bons resultados, incluindo vitórias em Grand Slams e a entrada no Top 50 durante o meio da temporada.

Com a vitória no ATP 500 de Basileia, neste mês, João Fonseca colocou seu nome na história do tênis brasileiro. A conquista foi considerada o maior título do país desde Guga, em 2001. O resultado não apenas rendeu projeção internacional, como também o impulsionou a chegar ao Top 30.

Longe das quadras dos torneios ATP, o tenista ainda fará um jogo exibição, no dia 8 de dezembro, contra o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, em Miami.

