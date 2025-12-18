Firmino atualmente atua no futebol do CatarDivulgação / Al Sadd
Firmino revela que rejeitou Real Madrid para atuar no futebol saudita: 'Foi a decisão certa'
Atacante, de 34 anos, estava encerrando ciclo no Liverpool
Internacional anuncia a contratação de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro
Treinador, de 42 anos, estava sem trabalhar desde que deixou clube inglês em outubro
Andreas Pereira curte postagem do PSG comemorando título em cima do Flamengo
Jogador, de 29 anos, foi provocado depois de título da Libertadores
Sem Thiago Silva, Fluminense deverá buscar mais reforços para a zaga
Tricolor negocia a contratação de Nino
Musa dos Jogos Olímpicos relata compra surpresa de calcinha e dispara: 'Tira nossa liberdade'
Ravena Hanniely tem mais de 290 mil seguidores no Instagram
Davide Ancelotti deixa o Botafogo valorizado e na mira de clubes europeus
Treinador, de 36 anos, estará na Copa do Mundo de 2026
