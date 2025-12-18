Firmino atualmente atua no futebol do Catar - Divulgação / Al Sadd

Publicado 18/12/2025 11:00

Rio - Atuar no Real Madrid costuma ser o sonho de boa parte dos jogadores, que nascem em todos os continentes do mundo. Porém, não foi para Roberto Firmino. O atacante, de 34 anos, afirmou que recusou uma proposta do clube espanhol para aceitar o desafio de atuar no futebol saudita.

"Havia interesse do Real Madrid, mas não era minha primeira opção e eu tive que esperar até receber uma proposta do Al-Ahly. Considerei as duas opções, esperar ou sair, e decidi me juntar ao Al-Ahly, e acho que foi a decisão certa", disse em conversa com o jornal espanhol "AS".

A situação aconteceu em 2023, quando Firmino encerrou seu ciclo no Liverpool e acabou fechando com a equipe saudita. O brasileiro, de 34 anos, atua neste momento no Al-Sadd, do Catar.

Roberto Firmino viveu seu principal momento no clube inglês, que defendeu de 2015 a 2023. Ele conquistou o título da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes em 2019. Em 2018, o atacante fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo.