Roger Ibañez - zagueiro do Al-AhliReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 15:43

Rio- O Palmeiras está no mercado em busca de um zagueiro, e dois nomes com passagem pelo Fluminense passaram a ser especulados. Além de Nino, o clube paulista tem interesse em outro nome, Ibañez. As informações são da ‘ESPN’.

Revelado pelo Tricolor, Ibañez, que está desde 2023 no futebol da Arábia Saudita, também é um dos nomes que agrada o Palmeiras. O jogador foi um dos grandes investimentos do Al Ahli, que o tirou da Roma. Por conta de altos valores, o alviverde já desanimou.

Para a temporada do Palmeiras em 2026, Bruno Fuchs ja está comprado em definitivo junto ao Atlético-MG. Além, de contar com Gustavo Gómez, Murilo e Benedetti. Micael, que chegou ao clube em 2025, está fora do planejamento para o próximo ano.

A contratação de Nino seria uma solicitação de Abel Ferreira. O principal obstáculo para o avanço do negócio é o valor pedido pelo Zenit. O clube russo só aceita iniciar as conversas a partir de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). O jogador quer retornar ao Brasil e trabalha para tentar convencer a equipe russa a facilitar sua saída.