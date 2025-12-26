Zico no Jogo das Estrelas - Fotos: Divulgação JDE

Publicado 26/12/2025 17:46

Rio- O evento de Zico, Jogo das Estrelas, que acontecerá no Maracanã será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contará com a presença de alguns ídolos do elenco atual do Flamengo.

Arrascaeta, Jorginho e Léo Ortiz estão entre os jogadores confirmados para a partida que acontece anualmente.

Além disso, outros nomes foram anunciados, como: Romário, Cristian, Toró, Berrío, Verón, Nuno Gomes, Obina, Leonardo, Valdo, Ronaldo Angelim, Juan, Zé Roberto, Gilberto, Angelina, Luany e Breno Bidon.