Rio- O evento de Zico, Jogo das Estrelas, que acontecerá no Maracanã será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), contará com a presença de alguns ídolos do elenco atual do Flamengo.
Arrascaeta, Jorginho e Léo Ortiz estão entre os jogadores confirmados para a partida que acontece anualmente.
Além disso, outros nomes foram anunciados, como: Romário, Cristian, Toró, Berrío, Verón, Nuno Gomes, Obina, Leonardo, Valdo, Ronaldo Angelim, Juan, Zé Roberto, Gilberto, Angelina, Luany e Breno Bidon.
Os ingressos já estão a venda para quem quiser assistir a a 21ª edição do Jogo das Estrelas. Para comprar, basta basta acessar o sitejogodasestrelas.futebolcard.com, fazer login e senha ou se cadastrar.