Messi brilhou na goleada do Inter MiamiJeff Dean / AFP
Messi e Inter Miami jogarão em três países da América do Sul
Time que disputa a MLS confirma pré-temporada fora dos Estados Unidos
Retorno do Inter Miami a Lima
Messi e Suárez seguem juntos em 2026
Para Obina, Pedro é o 'melhor atacante do Brasil', mas Flamengo precisa de reserva
Ex-jogador mostra preocupação com ausência do atual camisa 9 por problemas físicos
Cristiano Ronaldo reforça que quer chegar a mil gols para se aposentar
Craque português ganhou prêmio de melhor jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards
Flamengo tenta contratação de Kaio Jorge, mas Cruzeiro estipula alto valor
Atacante aparece como opção para a busca por um goleador para o ataque rubro-negro
Raphinha ironiza prêmio da Fifa ao ser eleito o melhor do Campeonato Espanhol
Atacante do Barcelona enviou mensagem para agradecer premiação do Globe Soccer Awards
Marlon Freitas resolve pendência que travava venda do Botafogo ao Palmeiras
Volante está por detalhes para se despedir oficialmente do Glorioso após três temporadas
Goleiro desmaia, segue no jogo e torna-se herói em resultado histórico
Sudão volta a vencer na Copa Africana de Nações após mais de uma década
