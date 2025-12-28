Messi brilhou na goleada do Inter MiamiJeff Dean / AFP

O Inter Miami de Lionel Messi fará mais uma vez uma pré-temporada internacional, batizada de Champions Tour. A equipe estadunidense terá uma sequência de jogos no Peru, na Colômbia e no Equador.

Retorno do Inter Miami a Lima

A reapresentação do elenco acontece no dia 10 de janeiro, com exames e avaliações físicas em Fort Lauderdale. A partir daí, o time inicia uma maratona fora dos Estados Unidos, abrindo a pré-temporada no Peru. Em 24 de janeiro, o time de Messi enfrenta o Alianza Lima, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima.
Depois desse compromisso, a delegação segue para a Colômbia. No dia 31, o adversário será o Atlético Nacional, em Medellín, no estádio Atanasio Girardot.
O encerramento da passagem pela América do Sul será em 7 de fevereiro, em Guayaquil. Na ocasião, o Inter Miami encara o Barcelona, no estádio Monumental Banco Pichincha, no primeiro confronto da história do Inter Miami contra um clube equatoriano.

Messi e Suárez seguem juntos em 2026

Atual campeão da Major League Soccer, o Inter Miami renovou recentemente o contrato de Luis Suárez, que seguirá com a dupla com Messi na próxima temporada. O lateral espanhol Sergio Reguilón é uma das novidades e chega para suprir a saída de Jordi Alba, aposentado. Campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, Lo Celso é o próximo que deve ser anunciado.
O time estreia oficialmente na temporada em 21 de fevereiro, contra o LAFC, fora de casa, pela MLS.