Cristiano Ronaldo tem forte influência nas decisões do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 09/01/2026 14:21

A busca do Al Nassr por maior solidez defensiva ganhou um nome de peso nos bastidores. De acordo com o site espanhol 'Fichajes', Cristiano Ronaldo sugeriu a contratação de Antonio Rüdiger, do Real Madrid.



A indicação parte da avaliação de que o elenco precisa de mais experiência no setor defensivo para sustentar a briga pelo título nacional. Na visão do atacante português, o perfil físico e competitivo do zagueiro alemão se encaixa nas necessidades da equipe de Riade.



Situação contratual dá chance ao Al-Nassr



Rüdiger, de 32 anos, está nos meses finais de seu vínculo com o Real Madrid. Sem informações públicas sobre uma renovação, o defensor já pode negociar livremente com outros clubes, o que amplia o interesse de equipes fora da Europa.

Apesar disso, a tendência mais forte no momento é que o jogador permaneça no clube espanhol até o fim da temporada. Internamente, o Real avalia o cenário com cautela, enquanto observa movimentações do mercado.



O tema, por ora, é tratado como uma possibilidade pelo Al-Nassr, que condiciona o avanço ou não em negociação após acerto entre Rüdiger e o clube espanhol.





