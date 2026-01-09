Igor Thiago já marcou 16 gols pelo Brentford na Premier League - Glyn Kirk / AFP

Publicado 09/01/2026 13:26

Igor Thiago surge como mais uma opção para a difícil missão de Carlo Ancelotti de achar um homem-gol para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Aos 24 anos, o atacante do Brentford é um dos destaques do futebol brasileiro na temporada europeia, com direito a recorde na Premier League.



Every Igor Thiago @premierleague goal from his record-breaking season so far pic.twitter.com/AydbGN4WZ5 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 9, 2026

Pouco conhecido no Brasil, onde não se destacou no Cruzeiro na Série B, em 2020 e 2021, Igor Thiago agora é o brasileiro com mais gols em uma mesma edição de Premier League: já são 16, sendo cinco de pênalti. E se destaca em comparação com os compatriotas recentemente convocados e que balançaram pouco as redes até agora.



O bom desempenho só o deixa atrás de Erling Haaland, do Manchester City, na artilharia. O norueguês marcou 20 vezes.



E os gols mostram uma variação de repertório do atacante brasileiro. Além de penalidades, Igor Thiago mostrou oportunismo, bom posicionamento, especialmente na pequena área, além de velocidade para receber lançamentos e pode de decisão cara a cara com os goleiros.



Conheça mais sobre Igor Thiago



Com apenas duas temporadas nos profissionais no Brasil, o atacante saiu do Cruzeiro para jogar no Ludogorets, da Bulgária, em 2022. Por lá, atuou até o meio de 2023, quando foi para o Brugge, da Bélgica.



A boa temporada com 29 gols marcados em 55 partidas o fez chegar ao Brentford em 2024. Após um início difícil, com apenas oito partidas, Igor Thiago se firmou a partir de junho de 2025 e tornou-se um dos destaques do time. Além dos 16 gols em 21 partidas na Premier League, ele deixou sua marca uma vez também na Copa da Liga Inglesa.



Diante do desempenho, cresce a expectativa de que o atacante ganhe uma chance na próxima convocação de Carlo Ancelotti, para os amistosos contra França e Croácia, em março. Como o técnico italiano ainda busca um centroavante goleador, pode ganhar uma opção inesperada na reta final de preparação para a Copa do Mundo.