Igor Thiago já marcou 16 gols pelo Brentford na Premier LeagueGlyn Kirk / AFP
Every Igor Thiago @premierleague goal from his record-breaking season so far pic.twitter.com/AydbGN4WZ5— Brentford FC (@BrentfordFC) January 9, 2026
Veja os gols de Igor Thiago, sensação na Premier League e com a Seleção de olho
Brasileiro do Brentford só perde para Haaland na artilharia do Campeonato Inglês
