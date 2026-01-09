Endrick tem contrato de empréstimo com o Lyon até o meio de 2026 - Damine LG/Lyon

Publicado 09/01/2026 15:21

Endrick dará início à tão aguardada sequência de partidas no futebol europeu no domingo (11) contra o Lille, pela Copa da França. A estreia do jovem brasileiro no Lyon está confirmada pelo técnico Paulo Fonseca.



A definição se Endrick será titular ou começará no bando de reservas não sairá antes da divulgação da escalação da equipe. A única certeza é que ele atuará por ao menos alguns minutos, salvo algum imprevisto de última hora.



"Acho que Endrick não consegue jogar 90 minutos. Não posso dizer se ele será titular ou não, mas ele deve jogar. Fisicamente, ele está em forma e participou de todos os treinos", explicou Paulo Fonseca.



Sem espaço no Real Madrid, o atacante conseguiu ser negociado por empréstimo ao Lyon até o fim da temporada. O objetivo é ganhar ritmo e uma sequência de jogos, com o objetivo de retornar à seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo.



"Não podemos esquecer que ele é um jogador muito jovem, chegando a uma nova liga, muito diferente da que conhece na Espanha. Ele precisa de um período de adaptação para entender o estilo de jogo da equipe e como seus companheiros jogam. Ele está se integrando bem aos treinos e começando a se adaptar ao que queremos fazer ofensivamente e defensivamente. Isso é muito positivo", completou o técnico do Lyon.



Já o clube espanhol espera que Endrick ganhe experiência no futebol europeu e cresça de produção para aproveitá-lo na próxima temporada, caso se destaque e entre nos planos do técnico Xabi Alonso.