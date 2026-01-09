Jhon Arias não conseguiu apresentar bom futebol até o momento no Wolverhampton - Reprodução

Publicado 09/01/2026 14:41

O Palmeiras negocia a contratação de Jhon Arias. O meia-atacante, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, é um desejo antigo do Alviverde, ainda antes de sua transferência para a Europa, e o clube avalia um possível retorno do atleta ao futebol brasileiro. A informação foi divulgada pelo site 'ge'.

No futebol inglês, Arias não vive seu melhor momento. Na atual temporada, disputou 22 partidas (15 como titular) e anotou apenas um gol.



No futebol inglês, Arias não vive seu melhor momento. Na atual temporada, disputou 22 partidas (15 como titular) e anotou apenas um gol.

O Wolverhampton também atravessa fase delicada na Premier League. A equipe ocupa a última colocação da competição, com apenas sete pontos conquistados em 21 jogos disputados. A intenção do clube inglês era não negociar atletas até o fim da temporada europeia, considerando propostas apenas em caso de valores considerados irrecusáveis.

Jhon Arias chegou ao Wolves em agosto de 2025, após temporadas de destaque no Fluminense, clube pelo qual atuava desde 2021. O colombiano foi vendido por R$ 142 milhões. Com a camisa do Tricolor, ele foi um dos principais nomes na campanha do título da Libertadores de 2023, além de conquistar uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas. Ao todo, disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências.